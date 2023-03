Conclusa la visita del presidente cinese Xi, l'aereo è decollato da Mosca

La guardia d'onore ha scortato il leader cinese e ha eseguito gli inni nazionali di Cina e Russia. La delegazione è partita su due aerei diretti in Cina.Si è così conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping, che era arrivato a Mosca lunedì 20 marzo per la sua prima visita all'estero dopo la sua rielezione a presidente della Cina per la terza volta.