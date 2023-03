Coniugi trovati morti in casa, uccisi da colpi di arma da fuoco

Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Brindisi, sulla coppia trovata senza vita in una abitazione di borgo Serranova, frazione di Carovigno, nel brindisino, nella serata di mercoledì. Si tratta di Antonio Calò di 70 anni e di Caterina Martucci di 64, sui cui corpi sono stati rinvenuti segni di arma da fuoco. I due, che non avevano figli, sono stati trovati esanimi dal fratello del 70enne che ieri ha invano provato a contattarlo. Preoccupato dalle mancate risposte, ha raggiunto la casa di campagna in cui marito e moglie vivevano. Una volta entrato ha scoperto i due cadaveri. Sono stati effettuati rilievi da parte della Sis, la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri. L'arma del delitto non è stata trovata.