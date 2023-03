Stop al superbonus: Da Genova a Roma proteste contro il blocco della misura

Da Roma a Genova esplode la protesta contro lo stop del governo al superbonus.

Nel video le immagini del corteo organizzato dall'Associazione esodati del superbonus per protestare contro il blocco della misura e della cessione dei crediti maturati per i lavori edili.

La manifestazione è partita in piazza della Repubblica e ha visto la partecipazione del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Alcuni manifestanti hanno mostrato un manichino "impiccato" con il cartello "Governo attende suicidio". Il corteo si è fermato in piazza Madonna del Loreto.

Anche a Genova centinaia di imprenditori e operai edili sono scesi in piazza con i mezzi da lavoro questa mattina a Genova per chiedere lo sblocco dei crediti incagliati del Superbonus. La protesta spontanea, che ha paralizzato il traffico in città, è stata promossa dal gruppo "Basta crediti incagliati".