Cospito, anarchici in presidio davanti al tribunale di Milano

Una quarantina di persone ha dato vita a un presidio davanti al Tribunale di Milano per manifestare solidarietà all'anarchico da oltre 4 mesi in sciopero della fame contro il regime del 41bis a quale è stato sottoposto. La procura generale ha espresso parere negativo alla richiesta della difesa di concedere la detenzione domiciliare per motivi di salute. Il parere espresso dalla procuratrice generale Francesca Nanni e dal sostituto pg Nicola Balice non è vincolante ai fini della decisione. Il verdetto del Tribunale di Sorveglianza presieduto dal giudice Giovanna di Rosa è atteso entro 5 giorni da oggi

''Oggi siamo qui - spiegano gli organizzatori della manifestazione di questa mattina - perché questo rimane il luogo deputato a scegliere se salvare la vita di Alfredo o no. Abbiamo pensato di mantenere il presidio qui e di non andare al San Paolo anche perché al San Paolo c'è la sofferenza di tanti, non solo quella di Alfredo. E anche lui, quando è stato ricoverato li, ha espresso il suo dispiacere per creare del disagio in un ospedale. Oltre ad avere un grande coraggio, Alfredo ha un cuore grandissimo e noi speriamo che il suo cuore lo sostenga''.

''Alfredo - aggiungono - sta portando avanti la lotta non soltanto per lui, ma anche per tutti quelli che, appartengano alla mafia o meno, sono sottoposti come lui al regime del 41bis, un regime di tortura che non può esistere. Una tortura dalla quale ti salvi solo se chini la testa e rinneghi te stesso''.