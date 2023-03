Covid-19, Vaia: “Anni intensi, è ora di guardare avanti”

“Avevamo sempre detto di non avere paura e, quando abbiamo dimesso la coppia di cinesi, guariti, abbiamo capito che avevamo ragione, che si poteva vincere questa pandemia e l’abbiamo vinta”. Ad affermarlo è Francesco Vaia, direttore generale dell’INMI Spallanzani. “Ormai la pandemia è alle nostre spalle, ci attende una primavera di rinascita. E questo è un orgoglio italiano. Con i miei colleghi ieri – in occasione della presentazione della relazione triennale - eravamo commossi e orgogliosi. Orgogliosi di aver servito il Paese e di essere stati da esempio. Varie pubblicazioni dicono che nel Lazio, grazie anche allo Spallanzani, siamo stati molto performanti. Adesso bisogna investire in Sanità, oggi è tempo di rimettere al centro della nostra attenzione come rafforziamo il SSN. L’esperienza dello Spallanzani dimostra che è possibile fare bene anche tenendo i conti in ordine”.

Nell’ultimo mese è tornato alla ribalta il virus dell’influenza aviaria H5N1, che tanto fece parlare di sé intorno al 2005, allorché - diffusosi fra gli uccelli migratori - causò una serie di focolai ad elevata letalità nei volatili da cortile. Da allora il virus ha continuato a circolare nelle popolazioni aviarie domestiche e selvatiche, causando anche alcune centinaia di casi in esseri umani. Dobbiamo preoccuparci?

“Spaventarci assolutamente no, preoccuparci il giusto” afferma il direttore generale dell’INMI Spallanzani, Francesco Vaia. “Non c’è davanti a noi una nuova pandemia. Zoonosi e salto di specie – ha aggiunto Vaia - sono cose da osservare ma il tema semmai è come trattiamo gli animali: come li alleviamo, come li curiamo, quanti antibiotici diamo loro per farli crescere, che contributo diamo all’antibiotico-resistenza, una cosa gravissima che causa tanti morti in Europa. Gli animali dobbiamo curarli bene. La pandemia ci ha insegnato che dobbiamo avere una visione sindemica, di ‘one health’. Dobbiamo vedere tutto insieme. La salute dell’ambiente e degli animali è anche la nostra salute”.