Lockdown, 9 marzo 2020: com'era vuota Venezia

Il 9 marzo 2020 il decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cambia la storia. Tutto il territorio italiano diventa zona rossa e va in lockdown. Nessuno può uscire di casa, se non per lavorare, fare la spesa o per motivi di salute. Chiudono scuole, teatri, musei, palestre.



Le città si fanno vuote e silenziose, un senso di impotenza aleggia nell'aria, insieme alla paura per un virus sconosciuto che miete vittime senza trovare ostacoli. L'isolamento, dunque, è la prima arma scelta per arginarlo.

Davide Calimani ha incontrato Marco Sitran, avvocato, fotografo e videomaker amatoriale, che in quei giorni ha girato per la sua città, Venezia, improvvisamente vuota e silenziosa, come mai prima.