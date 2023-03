Il presidente Mattarella lascia la camera ardente tra gli applausi della folla

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio, a Crotone, alle vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste di Steccato di Cutro domenica scorsa. "Giustizia, giustizia!", è l'urlo partito dalla folla davanti al Palamilone, dove sono adagiate le bare. Una richiesta spontanea, gridata alla presenza del presidente dalle decine di persone che hanno atteso il suo arrivo.

Mattarella ha sostato in silenzio davanti alle bare per lunghi minuti. In precedenza, aveva visitato l'ospedale di Crotone, dove sono in cura i 15 sopravvissuti al naufragio. Ai più giovani superstiti, ospitati nel reparto di pediatria, ha fatto consegnare alcuni giocattoli.