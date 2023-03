Da Bakhmut i video dei testimoni della quotidianità di una città al fronte

Bakhmut è una città dell'Ucraina orientale, nell'oblast di Donetsk, e capoluogo dell'omonimo distretto che prima della guerra ospitava quasi 80 mila persone. Oggi si trova sulla linea del fronte della guerra russo-ucraina, meta simbolica ambita da entrambi gli schieramenti. Prima della guerra contava quasi 80mila abitanti, adesso i pochi residenti che restano, malgrado tutto, si aggirano in una città fantasma; dove il normale traffico è sostituito dal passaggio di mezzi corazzati e che stentano per procacciarsi quel che serve a sopravvivere ogni giorno.

In sottofondo costanti le esplosioni, le raffiche, gli scoppi, i rumori della guerra, con cui i cittadini sembrano aver imparato a convivere anche se non si può fare a meno di dare un'occhiata nella direzione da cui provengono e assicurarsi che non si avvicinino troppo. Nella maggior parte delle case, poche, rimaste in piedi spesso non c'è l'elettricità e vi sono posti dove la gente si raduna per caricare i telefonini e connettersi al mondo per seguire le ultime notizie.