Da Caserta a Napoli, dall'Aquila a Reggio Calabria: tutti i Cdm "in trasferta" del passato

Il Consiglio dei ministri che si terrà oggi a Cutro, in provincia di Crotone, non lontano dalle coste del naufragio del 26 febbraio, in cui sono morti almeno 70 migranti, non è il primo che si tiene lontano da Roma.

E' a Romano Prodi che si deve la prima scelta di una nuova location per la riunione tecnica dell'esecutivo. L'8 gennaio del 2007 il Professore portò la sua 'squadra' di governo a Caserta per discutere e presentare l'agenda per la crescita e per le riforme.

Dopo Prodi, fu la volta di Silvio Berlusconi. Nell'aprile del 2008, davanti alla grave emergenza rifiuti a Napoli, a sorpresa il Cavaliere annunciò che avrebbe tenuto una riunione del Cdm nel capoluogo campano. Fu così che il 5 maggio e il 10 ottobre convocò due vertici tecnici del governo a Palazzo Reale.

Un anno dopo, altra grave emergenza, altro Cdm “in trasferta”. Il 23 aprile del 2009, a poco più di due settimane dal sisma dell'Aquila, i ministri e il premier si riunirono nella scuola della guardia di finanza di Coppito. All'ordine del giorno il decreto legge Abruzzo: 8,5 miliardi a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.

L'ultimo Presidente del Consiglio, invece, a riunire il governo lontano dalla Capitale, è stato Giuseppe Conte: riunione nella prefettura di Reggio Calabria, il 18 aprile 2019, per misure straordinarie in favore del servizio sanitario calabrese.