Da "The Mandalorian" a "Dead for a Dollar": il mito degli spaghetti western continua

L'attore e regista Jon Favreau, che in passato ha diretto Iron Man, Iron Man 2, Il libro della giungla (2016) e Il re leone (2019), racconta l'ispirazione "italiana" dietro alla sua serie The Mandalorian, giunta alla terza stagione. Anche Walter Hill, noto per capolavori come I guerrieri della notte, nel suo nuovo film, Dead for a Dollar, riattraversa il genere western, e racconta del suo incontro con Terence Hill.