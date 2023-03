Di nuovo Xi Jinping, rieletto presidente della Cina con voto unanime: il giuramento col pugno chiuso

Il presidente cinese Xi Jinping è stato confermato per uno storico terzo mandato dal Congresso nazionale del popolo, dopo che a ottobre scorso aveva ottenuto il terzo mandato da segretario del partito comunista. Nel sistema di governo cinese, le funzioni del presidente sono largamente cerimoniali, ma Xi, 69 anni, è il leader più importante da generazione e il suo potere deriva dalla carica di segretario generale del Partito comunista e presidente della Commissione militare centrale. Dopo Mao Zedong, i leader in Cina non potevano governare per più di due mandati. Xi ha eliminato la restrizione nel 2018, diventando una figura con un potere che non si vedeva, appunto, dai tempi del presidente Mao. I 3.000 componenti del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento di Pechino, lo hanno scelto con un voto unanime.