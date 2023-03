Don Ciotti a Milano al corteo di Libera: “La presenza delle mafie nel Nord Italia è forte”

Migliaia i partecipanti alla marcia, aperta dai 500 familiari delle vittime. Il corteo arriverà in piazza Duomo, dove verranno letti i nomi delle 1.069 vittime innocenti. Numerose le personalità presenti, dal segretario della Cgil Maurizio Landini all'ex presidente del Senato Pietro Grasso, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e alla segretaria del Pd Elly Schlein. Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, associazione organizzatrice, ha commentato l'iniziativa ai microfoni di Paolo Maggioni: “Abbiamo scelto Milano per non dimenticarci che una strage è avvenuta anche qui, in via Palestro. Da qui ripartiamo per non dimenticare e per capire che è possibile sconfiggere la mafia se anche noi cittadini ci mettiamo in gioco. La presenza mafiosa a Milano, ma in tutta Italia è veramente forte, ma soprattutto non c'è la percezione della gravità di questo problema, per cui c'è bisogno di unire le forze”.