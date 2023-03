Dove viene curato il boss: il video all'interno dell'ospedale "blindato" dell'Aquila

Dalla possibilità in caso di emergenza di ospitare i grandi della terra ad accogliere nella giornata di ieri l'ex ricercato numero 1 a livello internazionale: nella struttura sanitaria "G8" dell'ospedale dell'Aquila Messina Denaro, 60 anni, malato di tumore è arrivato in città - dopo la sua cattura a Palermo, il 17 Gennaio scorso - ieri.

L'ospedale diventato "Off-Limits"

Per tutta la giornata il piccolo e attrezzato presidio sanitario nel complesso ospedaliero "San Salvatore", è stato "off-limits" per chiunque: numerosi i componenti delle forze dell'ordine schierati attorno - ed all'interno - del nosocomio.

La stanza-infermeria ad hoc in carcere

Secondo quanto è stato possibile appurare, il super boss è stato sottoposto ad una serie di controlli di routine, e a quanto pare una Tac, strumento non presente all'interno della stanza-infermeria realizzata ad hoc proprio all'interno dello stesso penitenziario: in serata il boss ha lasciato l'ospedale per fare rientro nel carcere di massima sicurezza, distante 7 chilometri, nella frazione di Preturo.

Le condizioni di salute del Boss

Si tratterebbe della prima "visita ufficiale" del capo-mafia in ospedale, anche se c'è chi sostiene che sarebbe addirittura la terza.

Una settimana fa, Matteo Messina Denaro era stato sottoposto alla terza somministrazione di chemioterapia, per la durata di quattro ore, assistito da un oncologo, un anestesista e una infermiera: tutti e tre sempre dell'ospedale.

Secondo quanto si è appreso, il 60enne è in "buone condizioni", e per ora non ha avuto problemi legati agli effetti collaterali.