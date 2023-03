Drone ucraino fa esplodere carro russo: i soldati miracolosamente salvi escono dal mezzo militare

La battaglia di droni ha avuto un ruolo - e continua ad averlo - sempre più incisivo durante le varie fasi del conflitto tra Russia ed Ucraina: di tutte le misure, e potenza, vengono utilizzati da entrambi i fronti sia per bombardamenti massicci, che per blitz chirurgici per danneggiare infrastrutture energetiche. In questo caso un video - postato sui social di Kiev - mostra la ripresa aerea dell'arrivo di un missile, che esplode su un veicolo militare russo: i soldati - che sembra miracolosamente salvi - escono dal mezzo fuggendo in diverse direzioni.

Nel post, non si specifica il luogo - e la data - dell'avvenimento bellico.

Secondo Kiev ieri sono stati respinti 75 attacchi russi ad Est del paese "in 24 ore in 5 aree", e l'aviazione ucraina avrebbe abbattuto "un caccia Su-25 e 13 droni". Secondo lo Stato Maggiore dell'esercito nel suo aggiornamento quotidiano della situazione al fronte "Le forze russe stanno concentrando le loro offensive nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka e Shakhtarsk nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale". Colpite anche infrastrutture civili "la Russia ha lanciato tre missili a Kharkiv, oltre a 29 raid aerei e 79 attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo".

"La minaccia missilistica rimane alta", conclude l'esercito.