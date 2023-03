Video dall'elicottero del soccorso alpino che continua le ricerche sulla valanga in Valle d'Aosta

Le condizioni meteo inizialmente avverse sono migliorate permettendo l'intervento dell'elicottero del Soccorso Alpino che ha provato a rilevare la presenza dello sciatore travolto da una valanga, mentre sciava in fuoripista assieme ad un amico sulle montagne attorno a Courmayeur. Purtroppo il corpo senza vita del compagno invece è stato ritrovato. Anche il tentativo con l'elicottero non ha raggiunto il risultato sperato, le ricerche sono state interrotte per il sopraggiungere dell'oscurità e riprenderanno domattina.