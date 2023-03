Elly Schlein a Mezz'ora in più: "Il patto con Bonaccini si regge su lealtà e rispetto" - Video

Con Stefano Bonaccini c'è "lealtà e reciproco rispetto, la fiducia. Sono le cose che ci hanno permesso di lavorare bene insieme". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in collegamento dall'assemblea nazionale del Pd con Lucia Annunziata, a Mezz'ora in più, su Rai3. "Con piacere ho proposto all'assemblea che il presidente fosse Bonaccini, è stato votato con grande calore, è un passo significativo per dimostrare che questo sarà il passo, nelle diversità daremo una linea chiara. Si può fare. Le nostre diversità si discutono per poi lavorare insieme per gli obiettivi comuni. Nessuno sopporterebbe più le divisioni".

Sulla strage di Cutro, ha affermato: "La domanda che facciamo è semplicissima ma non abbiamo avuto risposta. Chiediamo come mai non sia partita un'operazione di ricerca e soccorso. Questi silenzi sono silenzi colpevoli. Aspettiamo di avere risposte non soltanto dai ministri competenti ma anche da Giorgia Meloni".