Elly Schlein a Bruxelles: "Per me è un bel ritorno. Sosteniamo flessibilità per patto di stabilità"

“Ho discusso priorità delle istituzioni europee con i leader socialisti europei, per me è un bel ritorno”, ha detto la segretaria del PD a Bruxelles dopo aver incontrato i leader socialisti .

“Al Consiglio europeo di oggi uno dei punti fondamentali è il supporto all’Ucraina nel suo diritto di difesa dall’aggressione criminale da parte di Putin, da questo punto di vista il PD continuerà a sostenere il popolo ucraino”.

“Sosteniamo il tentativo di riforma per maggiore flessibilità rispetto al patto di stabilità”.

"Ieri ci siamo fermati all’aeroporto per commemorare i 7 anni dall’attentato terroristico e ci ricordiamo tutti con grande commozione, erano anni difficili in cui ha vacillato Schengen e si metteva in discussione l’accoglienza. Dopo la pandemia c’è stato un risveglio sull’unione sociale”.