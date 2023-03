Elly Schlein suona “Imagine”, al microfono (sdraiato sul pianoforte a coda) c'è Alessandro Cattelan

Ospite di “Stasera c'è Cattelan”, in onda su Rai2, Elly Schlein si è esibita al pianoforte. Come brano ha scelto “Imagine”, una “bella canzone che ho sentito nella piazza di Libera contro le mafie”, ha spiegato la neo segretaria che ha accompagnato, seppur con qualche indecisione, Alessandro Cattelan sdraiato sul pianoforte. Il duetto è stato supportato dal pubblico che si è unito nel ritornello. I due si sono congedati così dopo un faccia a faccia sulla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali e sul “matrimonio egualitario” per le coppie omosessuali.