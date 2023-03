Era stato dimenticato dietro una porta, ora si scopre che il quadro è un “capolavoro” di Brueghel

"In famiglia lo chiamavano 'il Brueghel', ma non avevano idea che fosse vero. Pensavano che fosse una copia di scarso valore", così Malo De Lussac, l'esperto della casa d'aste Daguerre Val de Loire racconta al Guardian il ritrovamento di quello che poi si è scoperto essere un pezzo “eccezionale”, una versione autentica dell'Avocat du village (“L’avvocato del villaggio”) di Pieter Brueghel il Giovane (Bruxelles, 1564 - Anversa, 1638) figlio di Pieter il Vecchio, il più grande maestro del Rinascimento olandese e fiammingo.

“Credo che la tradizione orale abbia di fatto cambiato completamente la loro percezione del dipinto”, dice Malo De Lussac a Reuters, “e quindi non ci credevano più, non credevano più che fosse reale”.

L'opera, 112 cm di altezza per 184 cm di larghezza, si ritiene sia stata realizzata tra il 1615 e il 1617 ed è rimasta appesa per decenni dietro la porta della stanza usata come salotto per la televisione in una casa nella provincia francese. Come la tela sia arrivata in quella casa rimane un mistero. Il fatto certo è che dal 1900 è appartenuta alla stessa famiglia. Il dipinto è stato inviato in Germania per le verifiche degli esperti che hanno confermato trattarsi di un Brueghel autentico.

Pieter Brueghel il Giovane, autore di paesaggi e soggetti religiosi era noto anche come Pieter degli Inferi perché amava dipingere il fuoco e grottesche scene infernali. Fu un prolifico copiatore delle opere del padre e l'ampiezza della sua produzione che provvedeva a vendere e esportare contribuì non poco a diffondere la fama del padre.

"L'Avvocato del villaggio", dipinto a volte conosciuto anche come “L'ufficio dell'esattore delle tasse” o “L'ufficio del notaio” è una delle sue rare composizioni originali e dimostra l'acuta osservazione della vita del villaggio da parte dell'autore: il quadro mostra una scena caotica che si svolge all'interno di uno studio con una fila di contadini che portano polli e uova da regalare all'avvocato - il personaggio che indossa la cuffia dietro la scrivania - in cambio dei suoi uffici.

Tra il 1615 e il 1622 la bottega di Brueghel il Giovane produsse molte copie di questa stessa composizione. Una versione autentica datata intorno al 1617 è esposta al Louvre.

L'opera ritrovata andrà all'asta con un valore stimato tra i 600 e gli 800mila euro.