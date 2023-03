L'esplosione, poi le fiamme divorano la sede degli 007 russi. Ucraina: “Noi estranei, ci fa piacere”

Nuove immagini documentano un'esplosione avvenuta prima dell'incendio scoppiato al secondo piano dell'edificio al numero 20 di Sievers Avenue, nella città russa di Rostov, in cui si trova il magazzino della guardia di frontiera. Due muri sono crollati, così l'area in cui sono divampate le fiamme si è ampliata fino a interessare 880 metri quadrati. Stando alle dichiarazioni del governatore della regione di Rostov, Vasily Golubev, si è trattato di un “cortocircuito”. Successivamente, a causa delle fiamme, “sarebbero esplosi alcuni contenitori contenenti carburante e lubrificanti”.

“Qualsiasi edificio dell'Fsb (il servizio di sicurezza russo, ndr) che bruci o esploda nella Federazione russa, in particolare nella regione di Rostov, indica chiaramente che questa è una manifestazione di panico, di indebolimento del controllo del potere e transizione della Federazione russa verso un grande conflitto interno. L'Ucraina non interferisce, ma guarda con piacere…”, ha scritto in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.