Euro 2024. Roberto Mancini: "Sappiamo che la partita con l'Inghilterra sarà difficile"

"Sappiamo che la partita sarà difficile, l'Inghilterra è una della migliori squadre al mondo e oramai sembra sia quasi diventata un'amichevole, si gioca solo Italia-Inghilterra.... Il gruppo non è semplice quindi sarà importante iniziare bene". Questo il commento del ct azzurro, Roberto Mancini, alla presentazione della partnership tra Figc e Telepass in vista del match al Maradona contro gli inglesi.

"La speranza e' di avere tutti i ragazzi a disposizione per la prima gara delle qualificazioni agli Europei. Bisogna essere sempre positivi, mancano 20 giorni, c'è la possibilita' di recuperare almeno qualcuno per cercare di essere al completo", sottolinea il mister, già concentrato in vista della prima gara della fase di qualificazione ai prossimi campionati europei, in programma contro l'Inghilterra il 23 marzo. “Ormai questa sfida e' diventata quasi un classico, non sara' semplice. Giocheremo a Napoli, citta' che sta vivendo un momento magico e confidiamo nell'entusiasmo e nella spinta dei napoletani. L'Inghilterra è una delle nazionali più forti al mondo, ma anche l'intero girone sarà duro. Obiettivi? Intanto se possibile vincere la Nations League, poi fare il massimo su tutti i fronti", conclude Mancini.

La Figc e il Comune di Napoli stanno, inoltre, definendo una serie di attività promozionali in occasione della partita, che vedrà gli Azzurri tornare a giocare nel capoluogo campano a quasi dieci anni di distanza dall'incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l'Armenia.