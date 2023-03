Fagnani a Vanoni: “Era spudorata, girava per casa in mutande” e la cantante ammette: “Giravo nuda”

La conduttrice di “Belve”, Francesca Fagnani, chiede a Ornella Vanoni se è vero che avesse l'abitudine di girare per casa in mutande. La cantante non ci pensa troppo e ammette: “Dove abitavo c'erano tutti finestroni, e io non giravo in mutande ma nuda. Molti mi dicevano ‘guarda che ti ho vista’ dalle finestre. Sì, sono una scostumata. Pensa che c'era un periodo in cui avevo solo due paia di mutande, una nera e l'altra bianca”. E quando la Fagnani le chiede: “Quindi le usava con parsimonia?” la Vanoni risponde divertita: “Molta. Uscivo la sera con gonna e tacchi a spillo. Bisogna per forza avere le mutande? Non è detto”.