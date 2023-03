Famiglia attaccata dalle scimmie in una spiaggia in Thailandia: il padre difende il figlio piccolo

In un video pubblicato sul canale YouTube della famiglia, Riley Whitelum e Elayna Carausu, una coppia di influencer australiani che girano da anni il mondo in barca a vela, hanno documentato la disavventura capitata loro su una spiaggia nelle isole Ko Phi Phi, famosa per la presenza delle scimmie.

E le scimmie sono arrivate puntando verso le borse appoggiate dalla famiglia sulla secca e che, come precisa la coppia nel video, non contenevano cibo. Il padre prima ha cercato di allontanare gli animali e poi, quando le scimmie hanno reagito andando verso il figlio più piccolo, l’ha sollevato prendendolo in braccio per proteggerlo. Riley Whitelum si è trovato accerchiato e ha ingaggiato una lotta con gli animali rimanendo ferito.

Il video, rilanciato più volte dalla coppia sui social media è stato molto condiviso e ha suscitato una valanga di commenti tanto che l’influencer qualche giorno dopo ha pubblicato un reel per rispondere alle critiche ricevute dagli utenti.