Fedez, il ritorno su Instagram: "Ho sospeso uno psicofarmaco pesante", il racconto a cuore aperto

Un "pesante psicofarmaco" interrotto d'improvviso che ha causato - come da letteratura - un fortissimo "rebound", termine tecnico che indica un crollo repentino dell'umore e devastanti effetti fisici. A raccontarlo il rapper ed influencer Fedez in una confessione "a cuore aperto" davanti ai suoi 14 milioni di followers, dove mette a nudo tutte le sue difficoltà - spiegando la sua misteriosa assenza dai social - ed annuncia: "Andrò in terapia".

L'effetto "rebound"

Quell'interruzione repentina di un farmaco antidepressivo (il cosiddetto effetto rebound) "Oltre a darmi un annebbiamento importante a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare - racconta Fedez - vertigini molto forti, mal di testa incredibili, nausea forte", continua il rapper: "che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro, motivo per il quale non ho potuto essere presente alla presentazione di Lol, non ho potuto presenziare al processo perla strage di Corinaldo".

La commozione parlando di Chiara Ferragni

Il cantante, ha voluto poi ringraziare la moglie, Chiara Ferragni, che gli ha garantito un "totale supporto durante il periodo di malattia dovuta alla sospensione di psicofarmaci". "Voglio nuovamente ringraziare mia moglie - ha detto Fedez commuovendosi - che ha dovuto badare a una famiglia intera e a me in questo periodo. Sono veramente un uomo fortunato".

"Qualsiasi evento traumatico vi possa accadere - ha aggiunto Fedez - prendetevi cura della vostra salute mentale e delle vostre ferite, perché se non lo farete, saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate".

"Andrò in terapia" (psicologica, n.d.r.)

Il cantante ha concluso annunciando che andrà in terapia "senza cercare scorciatoie, come ho cercato di fare in questi mesi. Non cercate scorciatoie perché possono farvi male".