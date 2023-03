Fedez rasa i capelli: il cambio di look del rapper che dice addio al biondo

“Volevo somigliare di più ai miei figli”, aveva scherzato Fedez quando optò per il ciuffo biondo. Ma ora il rapper ha deciso di tornare al suo colore naturale rasando i capelli. Nei giorni scorsi, il cantante è tornato più volte alle cronache dicendo di “attraversare un periodo difficile a causa delle conseguenze dell’intervento per l’asportazione di un tumore al pancreas a cui si è sottoposto quasi un anno fa”. Una “situazione” recentemente confermata anche da sua moglie, Chiara Ferragni, che aveva citato le fatiche di Sanremo soffermandosi sulle difficoltà che sta vivendo in famiglia: “Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successo se fossi crollata anche io…”.