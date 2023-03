Finisce nel fiume in piena e resiste aggrappato al muro malgrado la corrente: il salvataggio estremo

Il soccorritore è in difficoltà e cerca di dare indicazioni all'elicottero per raggiungere il più velocemente possibile il malcapitato, caduto nelle acque impetuose del fiume Los Angeles. Le riprese documentano la piena, la corrente e gli attimi concitati del delicato recupero dell'uomo rimasto “aggrappato alla vita”: una barriera di cemento. Dopo un primo momento di difficoltà, il soccorritore calato dall'elicottero riesce a effettuare il salvataggio estremo. L'uomo è stato trasportato in ospedale in stato di ipotermia.