Fiorello parla con Meloni ma finge di chiamare una sua imitatrice. Per chi voti?: “Voto a sinistra”

Fiorello chiama e dall'altra parte della cornetta risponde una donna di nome Giorgia che lui dice di aver “conosciuto a cena”, molto brava a imitare la premier Giorgia Meloni. Fiorello le chiede di rifare la battuta su Chiara Ferragni fatta durante il congresso della Cgil (“Non sapevo che Chiara Ferragni fosse un metalmeccanico”, ndr) e di ritornare sul celebre discorso poi divenuto un tormentone: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”. L'imitazione è perfetta, Biggio sottolinea più volte: “Non esce mai dalla parte”, e non ci vuole molto a comprendere che dall'altra parte c'è la presidente del Consiglio. Giorgia Meloni sta al gioco del comico e si presta a scherzare sulle proprie tendenze politiche. “Politicamente per chi hai votato?”, dice Fiorello e lei risponde: “Voto a sinistra”. E sulle primarie del Partito Democratico, Meloni dice di non aver votato. Alla domanda se sappia imitare Elly Schlein (neo segretaria del Pd, ndr), la premier risponde di “saper imitare solo la Meloni”.