Firenze, imbrattano Palazzo Vecchio davanti ai turisti: la corsa disperata dei vigili e del sindaco

Qualcuno grida, inveisce contro gli autori del gesto, altri riprendono le azioni degli ambientalisti che con della vernice arancione hanno imbrattato la facciata di Palazzo Vecchio, a Firenze. Tra coloro che partecipano alla pulizia del rivestimento in pietre c'è anche il sindaco Dario Nardella che è salito su un ponteggio mobile munito di tubo dell'acqua e spazzola con cui provvede personalmente. Nardella, secondo ricostruzioni, era sul posto per un sopralluogo quando è scattato il blitz e sarebbe intervenuto per bloccare gli autori.