Frana la scogliera, la piscina resta in bilico sull'orlo del precipizio

Il fiume atmosferico che mercoledì ha scaricato piogge torrenziali sulla California è l'undicesimo della stagione e ha provocato ingenti danni, blackout e chiusura di strade.

La costa occidentale si trova in mezzo a questa dirompente “stagione delle piogge” dopo due decenni di siccità. Il maltempo si è abbattuto con particolare forza lungo la costa della Orange County, nel sud della California.

A San Clemente, una cittadina tra Los Angeles e San Diego, la scogliera è franata in più punti costringendo le autorità ad evacuare le case. In una di queste la piscina nel ‘backyard’ con vista sull'oceano è rimasta in bilico sull'orlo del precipizio. "Sembrava un terremoto", ha detto C.J. Smith, 41 anni, la cui casa è una di quelle coinvolte nello smottamento.

La panoramica Pacific Coast Highway della California è stata chiusa in diversi punti.

Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza in 43 delle 58 contee della California. Secondo PowerOutage.us, mercoledì, più di 130.000 utenze sono rimaste senza energia elettrica.

Quest'ultimo fiume atmosferico ha spinto i funzionari a mettere in guardia da possibili inondazioni e smottamenti dovuti alle forti piogge, allo scioglimento del manto nevoso, alla saturazione del suolo e all'ingrossamento dei corsi d'acqua.

A partire dal pomeriggio di mercoledì la pioggia ha concesso una tregua, con solo rovesci sparsi nella California meridionale, ma i meteorologi hanno messo in guardia dall'arrivo di un possibile dodicesimo fiume atmosferico la prossima settimana.