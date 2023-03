Folle corsa in minimoto tra Max Biaggi e Alessandro Cattelan lungo i corridoi di Rai 2

Una corsa divertente all'interno degli studi televisivi della Rai. Protagonisti sono Max Biaggi e Alessandro Cattelan che si sono affrontati in un percorso decisamente alternativo con le minimoto. Biaggi, svantaggiato in tutti i modi, a un certo punto sorpassa e diventa leader della corsa. Dura poco, poi cede di nuovo posto al conduttore che vince immeritatamente. Tante le risate sulle note della celebre canzone del videogioco Super Mario Bros. Ad ogni moto il finale è esilarante: le minimoto non rispondono più ai comandi e i piloti sono costretti a tagliare il traguardo a spinta.