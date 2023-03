Fondatore del Wagner mostra bare di soldati ucraini: “Hanno combattuto coraggiosamente e sono morti”

Yevgeny Prigozhin, fondatore della forza mercenaria russa del gruppo Wagner, è tornato a pubblicare delle immagini che lo ritraggono con delle bare “contenenti corpi di soldati ucraini” pronte per essere rimpatriate nel territorio ucraino. Vestito in completo equipaggiamento militare, Prigozhin inquadrato dichiara: “Stiamo inviando a casa un'altra spedizione di combattenti dell'esercito ucraino. Hanno combattuto coraggiosamente e sono morti. Ecco perché l'ultimo camion li riporterà in patria”. Intanto, i suoi uomini sono filmati mentre inchiodano le bare di legno e le caricano sul mezzo militare.

Il boss del Wagner, che ha guidato per mesi l'assalto russo a Bakhmut, ha ripetutamente elogiato l'esercito ucraino come un degno e capace avversario. Alla vigilia di Capodanno, un media collegato a Prigozhin pubblicò le sue visite ai prigionieri di guerra ucraini e il tradizionale dono di mandarini con la promessa di restituirli il prima possibile all'Ucraina tramite uno scambio di prigionieri.