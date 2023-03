Il fragore dell'esplosione, poi il fumo avvolge il soldato che spara dal palazzo in macerie

Prende la mira, attraverso una finestra senza più vetri, all'interno di un edificio distrutto dalla guerra. Poi spara con un bazooka. Post diffuso sui social di Kiev chiamato: "Combat footage". Il fragore dell'esplosione, poi il fumo avvolge il militare che spara dal palazzo in macerie.

Nella propaganda bellica di entrambi gli schieramenti in campo, sono numerosi i filmati che mostrano le operazioni sul fronte, diffusissime le immagini di armi ed artiglieria.

Secondo l'ultimo bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, la Russia avrebbe perso in 24 ore “920 uomini, facendo salire a 167.490 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio”. Cifre che tuttavia non è possibile verificare in modo indipendente: secondo il resoconto dei militari ucraini ad oggi le perdite russe sarebbero di circa 167.490 uomini.