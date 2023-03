Francia scontri a Bordeaux, in fiamme portone del Comune - Video

Non accennano a placarsi i violenti scontri a Parigi e in diverse altre città francesi tra manifestanti contro la riforma delle pensioni e polizia. A Bordeaux, dove gli incidenti sono particolarmente gravi, è in fiamme il grande portale di legno dell'ingresso al Comune.

Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, che si è installato stasera nelle sale della prefettura di Parigi, ha reso omaggio al lavoro di poliziotti e gendarmi "bersagli di attacchi inaccettabili" da parte di persone uscite dalle manifestazioni. Il ministro ha aggiornato le cifre dei fermi, che sono saliti oggi a 172 in Francia, di cui 77 a Parigi.