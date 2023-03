Nel video i fuochi d'artificio contro la polizia nella seconda notte di proteste a Parigi

La prefettura di Parigi ha vietato per oggi gli assembramenti in place de la Concorde e sugli Champs-Élysées dopo due nottate consecutive di proteste contro la riforma delle pensioni sfociate in scontri fra i manifestanti e le forze dell'ordine. "A causa di gravi rischi di disordini e problemi di pubblica sicurezza, gli assembramenti sulla pubblica via in Place de la Concorde e dintorni cosi' come sull'avenue degli Champs-Élysées sono vietati", ha dichiarato la prefettura. "Le persone che proveranno a radunarsi in quei luoghi saranno sistematicamente disperse e potranno essere identificate dalla polizia", conclude la dichiarazione.