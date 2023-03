Gabriel Garko a “Belve” svela un aneddoto durante la scena di nudo sul set di Tinto Brass

Gabriel Garko, attore e sex symbol degli anni Novanta, ha raccontato a “Belve”, il programma condotta da Francesca Fagnani in onda su Rai2, l’esperienza avuta in “Senso 45” (Il film del 2002 di Tinto Brass). Alla domanda della giornalista su quante scene di sesso avesse girato, l'attore ha raccontato un aneddoto divertente: “Una volta c'era una scena in cui ero nudo con una calza per coprire le parti intime. C'era una ragazza che doveva simulare un atto orale, e quando Tinto ha detto ‘azione’ lei mi girava intorno e diciamo che c'è stata una reazione. Così il regista ha chiamato subito ‘stop’ e ha urlato ‘spruzzino!’. È arrivata una persona con l'acqua fredda. Io ero in imbarazzo, ma sono cose che capitano”.