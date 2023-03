Gare clandestine, muore 16enne in moto: le immagini dell'incidente mortale girate dai coetanei

A 16 anni muore a causa dei gravi traumi riportati in un incidente in moto, durante una gara clandestina con altri giovani a Biassono (Monza). Così un pomeriggio come gli altri si trasforma in tragedia. Le immagini ripropongono quei terribili momenti in un rettilineo della zona industriale di Biassono, solitamente deserta. Le moto sfrecciano a forte velocità mentre tanti ragazzi assistono e riprendono con i cellulari. A un certo punto, però, un'auto appare improvvisamente e invade il “circuito”. Il motociclista C.D., studente di Monza, a bordo della sua enduro 250, non riesce a frenare né evitarla. L'impatto per il 16enne è inevitabile e fatale. Contro l'auto finisce anche un secondo motociclista di 18 anni, di Carate Brianza, dimesso dal San Gerardo di Monza con sette giorni di prognosi.