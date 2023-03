Gianni Minà chiede a Paolo Rossi: “Come sei diventato un fulmine di guerra?”

È il 1982, l'Italia ha vinto i Mondiali, Gianni Minà racconta l'impresa in televisione in un lungo speciale. Tra gli ospiti c'è Paolo Rossi, il giocatore che ha fatto sognare gli italiani e nella stessa puntata si collegheranno con il giornalista anche i Rolling Stones, giunti in Italia per una serie di concerti. Mick Jagger, con indosso la maglia della Nazionale di Paolo Rossi, aveva predetto salendo sul palco dello Stadio Comunale che l'Italia avrebbe vinto 3-1, facendo impazzire i bookmaker e i tifosi. Si respira aria di festa. Minà si rivolge a Rossi e gli chiede: “Paolo ci devi spiegare come dalla partita con il Camerun sei passato a quella con l'Argentina e poi col Brasile diventando un ‘fulmine di guerra’”.