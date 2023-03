Gilles Rocca commosso parla del suo amico pugile Daniele Scardina: “Ha iniziato a respirare da solo”

“Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza. Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale”, sono state le ultime parole di Alessandro Cherchi, promoter di Daniele “King Toretto” Scardina: il pugile 30enne ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dopo aver avuto un malore al termine di una sessione di allenamento. Dal 3 marzo è caduto il silenzio, interrotto da Gilles Rocca, che commosso a “Da noi…a ruota libera”, su Rai1, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Scardina: “Daniele ha iniziato a respirare da solo. Io vado sempre cauto nel dire le cose, fino all’ultimo round non si può mai dire nulla”.