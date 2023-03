Meloni ad Abu Dhabi: "Molto soddisfatta di questa missione"

"Sono molto soddisfatta di questa missione, entrambi i bilaterali sono andati molto bene". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa da Abu Dhabi, al termine della visita negli Emirati Arabi Uniti. "Mi pare che ci sia ampia disponibilità da parte dello sceicco Bin Zayed di dare una mano nella piena volontà di recuperare un rapporto di amicizia per gli interessi nazionali dell'Italia", ha affermato la premier.

"Con l'India - ha proseguito - abbiamo elevato i nostri rapporti bilaterali al rango di partenariato strategico, credo che rapporto con l'India a sia in questa fase un rapporto molto particolare: è una nazione che a mio avviso può anche giocare un ruolo molto importante in tema di diplomazia riguardo al conflitto internazionale in atto".