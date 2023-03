L'intervento di Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con il premier indiano Modi

'Ringrazio il presidente Modi per la splendida accoglienza che abbiamo ricevuto, testimonianza dell'ospitalità indiana e della profonda amicizia che lega due nazioni che celebrano 75 anni di relazioni diplomatiche'. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India, Narendra Modi. “Abbiamo deciso di elevare i nostri rapporti a partenariato strategico”, aggiunge Meloni.

“Vogliamo rafforzare la cooperazione su settori strategici come difesa e sicurezza energetica: l'India si pone grandi obiettivi da questo punto di vista e la sua voglia di lavorare in maniera estremamente forte sulle fonti rinnovabili è una scelta strategica che considero intelligente e su cui possiamo collaborare”.

Con il premier indiano “condividiamo l'auspicio che l'India, come presidente del G20, possa facilitare un percorso negoziale verso la cessazione delle ostilità e per una pace giusta' in Ucraina e ”fare tutto quello che possiamo per sostenere la presidenza indiana in questo senso', ha sottolineato poi la presidente del Consiglio a proposito del conflitto in Ucraina.

“Il primo ministro Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno alla sovranità e alla integrità territoriale dell'Ucraina” ha aggiunto.