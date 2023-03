Giornalista abbraccia il figlio in diretta tv: il giovane era nel liceo dov'è avvenuta la sparatoria

La telecamera inquadra Alicia Acuna, inviata dall'emittente Fox News in un liceo di Denver a raccontare la sparatoria in un liceo. La giornalista è emotivamente provata perché dentro la scuola c'è suo figlio e anche la nipote. Ma non passa molto e a un certo punto il ragazzo si materializza sul posto dove è stato allestito il collegamento televisivo. Acuna non esita e lo riabbraccia in diretta tv. Pochi istanti, poi la reporter torna al lavoro nonostante l'emozione: “Mi dispiace, non vedo mio figlio da quando è avvenuta la sparatoria. Mi ha aggiornato costantemente su quello che stava accadendo a scuola, dopo che gli agenti hanno circondato l'edificio scolastico”, ha dichiarato.

La sparatoria è avvenuta qualche giorno fa nella East High School di Denver, in Colorado. Protagonista uno studente del campus, di 17 anni, che ha aperto il fuoco contro gli amministratori scolastici durante una perquisizione. Due membri dello staff sono rimasti feriti, uno di loro è in condizioni critiche. Fuggito, l'autore del gesto è stato trovato morto in un'altra contea.