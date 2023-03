Brasile. 30.000 nuovi alberi per far vivere la foresta di mangrovie

Una ONG brasiliana ha piantato oltre 30.000 alberi di mangrovia per riforestare una zona umida in occasione della Giornata dell'Acqua. Obiettivo: proteggere le acque dei fiumi ancora non contaminati e la vita marina.

Il progetto Green Guanabara è iniziato nel 2021 per recuperare 12,5 ettari di zona umida di mangrovie nella baia di Guanabara, nello stato di Rio de Janeiro.

In questo lasso di tempo, le organizzazioni che collaborano al progetto - la ONG Guardios do Mar e l'Instituto Mar Urbano - hanno piantato oltre 30.000 alberi nell'area di protezione ambientale di Guapi-Mirim.

"Una mangrovia sana è un oceano pieno di pesci, una baia piena di pesci, un fiume pieno di pesci e pesce sulla tavola dei cittadini", ha detto a Reuters il coordinatore di Guardios do Mar per il ripristino delle mangrovie, Laiudo Malafaia.

In occasione della Giornata mondiale dell’Acqua 2023 sono stati piantati gli ultimi 10 alberi per completare il programma.

"Una foresta di mangrovie può catturare da cinque a dodici volte più carbonio di una foresta tropicale. Quindi, la soluzione per superare la crisi climatica è qui", ha detto il direttore dell'Instituto Mar Urbano, Ricardo Gomes.

Anche i pescatori e i raccoglitori locali hanno partecipato al progetto di ripiantumazione per dare alla comunità locale un modo di vivere grazie alla foresta di mangrovie.

Il programma è stato finanziato dalla società OceanPact.