Gli effetti della siccità: il lago di Montbel oggi e pochi anni fa - Video

Perla naturalistica ai piedi delle montagne dei Pirenei, il lago di Montbel è un invaso artificiale realizzato nei primi anni Ottanta diventato meta prediletta degli amanti della natura - è punto di passaggio di diversi uccelli migratori - della pesca e della vela. Rinomato per le sue acque color turchese, il lago ora è ridotto a una palude fangosa. Con l’avvicinarsi della primavera, dopo l'inverno più asciutto registrato in Francia da 64 anni a questa parte, il panorama è desolante con le barche incagliate nel fondale che affiora tra pozzanghere sparse.

La Francia, come la maggior parte dell'Europa, è nella morsa di una siccità prolungata che suscita crescenti preoccupazioni sulla sicurezza idrica in tutto il continente. Nel mese di febbraio la regione dell'Ariege, dove si trova il lago Montbel, ha sofferto una riduzione delle precipitazioni dell'80 per cento. "Attualmente siamo solo al 25 per cento circa del tasso di riempimento massimo. In questo periodo dell'anno, di solito siamo più vicini a un tasso di riempimento del 60 per cento", ha dichiarato a Reuters Xavier Rouja, che gestisce la diga.

Quello di Montbel è un lago artificiale che si estende su 570 ettari. Creato nei primi anni Ottanta, inondando un'area boschiva tra Tolosa e Perpignan, l'invaso era stato progettato inizialmente per irrigare le colture della regione. Nel tempo è diventato principalmente un'attrazione turistica: intorno alle sue sponde sono sorti campeggi e sentieri escursionistici che ogni anno richiamano migliaia di visitatori. Ora tutto questo rischia di scomparire.

Nel video sono messe a confronto immagini girate nel marzo del 2023 e riprese effettuate nel 2018 in un momento leggermente successivo ma che rende l'idea dell'impatto della siccità.