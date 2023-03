Grave incidente sull'autostrada vicino a Budapest, la drammatica soggettiva di una dash cam

Complessivamente 41 veicoli sono stati coinvolti nella collisione di massa a circa 25 km a ovest di Budapest. Secondo le agenzie, un uomo è deceduto, 39 persone sono rimaste ferite, due in pericolo di vita, mentre dodici sono in gravi condizioni. Altri 25 hanno riportato ferite lievi. Tra i feriti anche 10 bambini. La polizia sta esaminando le circostanze del tamponamento a catena.

Le ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali di Gyor, nell'Ungheria occidentale, Budapest, Tatabanya e Szekesfehervar. Sul posto sono giunti i soccorritori con quattro elicotteri e 16 ambulanze. L'incidente potrebbe essere stato causato da una tempesta di polvere localizzata che ha improvvisamente ridotto la visibilità, secondo un post sulla pagina dei social media della società che gestisce le autostrade ungheresi. Il traffico è ripreso in direzione di Budapest dopo la mezzanotte di domenica e alle 5:15 in direzione di Gyor, ma le indagini sulle cause sono ancora in corso.