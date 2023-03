Greta Thunberg portata via di peso: manifestava contro le turbine eoliche che spaventano le renne

Alcuni manifestanti hanno bloccato gli ingressi del ministero delle Finanze e del Commercio per rimarcare una sentenza del 2021 della Corte Suprema della Norvegia, che ha stabilito la violazione dei diritti degli allevatori indigeni di due parchi eolici realizzati nell'area Sami (Lapponia). La vicenda riguardava la rimozione delle turbine eoliche perché rumorose e, dunque, incompatibili con il benessere degli animali - prevalentemente renne. Il governo norvegese, nonostante il verdetto, vorrebbe mantenere i parchi eolici e trovare un compromesso. Da qui le proteste a Oslo alle quali ha partecipato anche l'ambientalista svedese Greta Thunberg, presa per le braccia e le gambe, e portata via di peso dal luogo della manifestazione. Thunberg non ha opposto resistenza. La famosa ragazza, artefice delle manifestazioni “Fridays for Future”, si è unita agli eco-attivisti che ostacolano, per il terzo giorno consecutivo, l'ingresso ai ministeri.