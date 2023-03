Guidonia, i rottami di uno dei 2 aerei dell'Aeronautica precipitato in un campo vicino allo scalo

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Sull'accaduto la Forza Armata avvierà un'inchiesta di sicurezza del volo. Lo rende noto l'Aeronautica Militare, in merito allo scontro tra i due velivoli avvenuto a pochi chilometri dall'aeroporto militare di Guidonia, nell’ambito di una missione addestrativa. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso e team di specialisti dell'Aeronautica Militare che stanno continuando a operare per mettere in sicurezza e circoscrivere le aree dell'impatto. Nell'incidente hanno perso la vita il Tenente Colonnello Cipriano Giuseppe e il Maggiore Meneghello Marco, entrambi in servizio al 60° Stormo dell’Aeronautica Militare con base a Guidonia

(RM).