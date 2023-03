Guterres da Zelensky: "Cruciale l'estensione dell'accordo sul grano"

“Sono lieto di dare il benvenuto oggi a Kiev al Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres e alla delegazione delle Nazioni Unite, per la terza volta dall'inizio dell'aggressione russa su vasta scala”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto il segretario Onu, ribadendo che "è molto importante che sia a Kiev che si parli di come ripristinare la pace e la sicurezza internazionale, con tutta la forza della Carta delle Nazioni Unite, quelle norme che sono ugualmente importanti per tutti i popoli della terra”.

E' "cruciale" che l'accordo sul grano in Ucraina venga esteso, ha detto Guterres al presidente ucraino, sottolineandone l'importanza per la sicurezza alimentare globale e i prezzi. Zelelnsky, da parte sua, al termine del colloquio, ha affermato che l'accordo sul grano è necessario per il mondo.

L'accordo, della durata di 120 giorni, inizialmente raggiunto con la mediazione delle Nazioni Unite e dalla Turchia a luglio e prorogato a novembre, sarà rinnovato il 18 marzo se nessuna delle parti si opporrà.