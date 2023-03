Gwyneth Paltrow a processo per un incidente con gli sci sulle Montagne Rocciose

Gwyneth Paltrow è stata citata in giudizio da un uomo per un incidente sugli sci avvenuto nel 2016 nella città di Park City, nello Utah. Secondo la ricostruzione accusatoria, “l'attrice si è schiantata contro Terry Sanderson provocandogli una lesione cerebrale e la rottura di quattro costole”. L'attrice di Hollywood dovrà difendersi dall'accusa di comportamento “pericoloso” e “sconsiderato” e di essere “scappata, lasciando stordito il malcapitato senza avergli prestato soccorso”. Versione che Paltrow respinge fermamente. Anzi, i legali dell'attrice sostengono sia stato proprio Sanderson, 76 anni, a innescare lo scontro sulla pista. Secondo la premio Oscar, migliore attrice in “Shakespeare In Love”, l'accusante starebbe cercando di sfruttare la sua celebrità e ricchezza e di aver esagerato sull'entità delle ferite riportate. Nel 2019 l'uomo aveva chiesto all'attrice 3,1 milioni di dollari di risarcimento, richiesta successivamente ritirata.