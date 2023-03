Come una torcia nel buio, in fiamme un grattacielo a Hong Kong

I vigili del fuoco di Hong Kong lavorano di notte a ritmo continuo, nella speranza di domare le fiamme che hanno avvolto un grattacielo in costruzione, in un quartiere densamente popolato e noto per lo shopping. Almeno 130 persone sono state evacuate dai palazzi vicini, minacciati anch'essi dal fuoco.

L'incendio è scoppiato sul cantiere del Mariner's Club, nell'area turistica e residenziale di Tsim Sha Tsui: il progetto di ristrutturazione prevede - o forse prevedeva - di alzare l'edificio a 42 piani e farne un luogo simbolo nella skyline dell'ex colonia britannica. Molti piani della costruzione sono stati avvolti dal fuoco, una colonna di fumo e ceneri si è alzata in cielo, mentre a terra cadeva una quantità di detriti.

Non sono segnalati feriti.