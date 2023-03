I bambini di Siversk

L’indicazione arriva direttamente da Kiev: i bambini che ancora risiedono nelle zone a ridosso del fronte di Bakhmut, in Donbas, devono essere portati al sicuro con evacuazioni di emergenza. Missioni delicate e che vengono ogni giorno realizzate da un gruppo speciale della polizia chiamato “White angels” e dalle Ong di volontari finanziati da donatori privati di tutto il mondo. Evacuazioni rischiose, su strade spesso prese di mira dai colpi di artiglieria russa, che ormai controllano una buona fetta del territorio attorno a Bakhmut.

Noi abbiamo preso parte a una di queste operazioni, unendoci al convoglio umanitario di un’organizzazione non governativa ucraina chiamata Baza.ua.

Si tratta di ragazzi che all’indomani della guerra hanno deciso di cercare finanziamenti e che da mesi operano su questo territorio. La missione consisteva nell’andare a recuperare una famiglia con bambini e allo stesso tempo convincerne altre a lasciare le zone sul fronte.

La strada per Siversk è lunga e accidentata e soprattutto si trova per lunghi tratti esposta al fuoco nemico che in più occasioni ha colpito convogli umanitari di questi tipo. Uno di questi, nella primavera del 2022, costato la vita a un giornalista francese.

Siversk è una cittadina praticamente deserta e completamente distrutta. In questo quadrante di guerra è sicuramente una delle località più colpite e dove manca praticamente tutto: elettricità, gas, connessione telefonica. I pochi residenti rimasti sopravvivono grazie ai beni di prima necessità portati loro da questi volontari.

La famiglia da recuperare è composta da una madre e quattro figli, tutti minorenni. La donna non voleva lasciare la sua casa, ma l’intensificarsi dei bombardamenti e la pressione del comando militare l’hanno convinta ad accettare l’evacuazione. Sarà poi la Ong a gestirne il trasferimento in un zona sicura del Paese e ad acquistare per lei un’appartamento con i fondi raccolti. I volontari aiutano i bambini, tutti minorenni, a caricare più roba possibile dalla loro casa e poi raggiungono un’altra zona della cittadina per provare a convincere un secondo gruppo di persone.

Qui ci imbattiamo in una realtà molto degradata: un bunker fatiscente, buio e umido dove vivono sette persone e tra queste anche due minori. I volontari provano in tutti i modi a convincere un’anziana signora a evacuare ma lei inizia ad insultare e ad aggredire chiunque le rivolga parola. Sostiene di essere la nonna dei bambini, ma da ulteriori controlli questa sua informazioni viene subito smentita dalla Ong.

Alla fine i volontari sono costretti ad andarsene e adesso servirà l’intervento della polizia per evacuare forzatamente quantomeno i due bambini, costretti a vivere in una zona ad altissimo rischio, a ridosso delle linee nemiche.

Una realtà ricorrente in questa zona del Paese, con molte famiglie che rifiutano, o non si fidano, dell’aiuto offerto dalla Ong internazionali o dall’esercito ucraino e che preferiscono rimanere nelle loro case, esponendo i più piccoli a pericoli enormi. E si stima che nella stessa Bakhmut, praticamente circondata, ci siano ancora una trentina di bambini.